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Jorge Jesus konuştu, Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı

02.06.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirtti. Portekizli teknik adam ayrıca çok mutlu olduğunu ve tutkunun çok fazla olduğu bir kulüpte çalışacağını söyledi. Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar adeta sevinçten çılgına döndü.

Jorge Jesus konuştu, Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk sözleri, "Fenerbahçe tutkudur. Yaşa Fenerbahçe” olan tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe” dedi.

Tutkunun çok fazla olduğu bir camianın parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Jesus, “Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum” diye konuştu.

"İLK HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU"

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Fenerbahçe ile ilk hedefinin Lig şampiyonluğu, ardından Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak olduğunu ifade eden Jorge Jesus, “İlk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, ilk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adamın taraftalara mesajı ise “Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz” oldu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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