Jorge Jesus'tan gelen haber Fenerbahçe taraftarını yıktı! Portekizli çalıştırıcı sezon sonu için kararını verdi

2022 Dünya Kupası'ndan sürpriz bir şekilde elenerek turnuvaya veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verilmişti. Portekiz ve Brezilya basınında yer alan haberlerde bu koltuk için en güçlü adayın Jorge Jesus olduğu yazılmıştı. Bunun sebebinin de Jesus'un Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme yapması gösterilmişti.

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe yönetiminin asla bırakmak istemediği Jorge Jesus için sözleşme uzatma görüşmesi yapmak istiyor. Fakat Jorge Jesus, sezon bitmeden böyle bir görüşme yapmanın takıma zarar verebileceğini düşündüğü için erteliyor. Bir yandan Brezilya iddiaları çıkan Jorge Jesus'un da kararını verdiği iddia edildi.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Henüz İstanbul'da yerleşik bir hayata geçmeyen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye geldiğinden beri otelde kaldığı öğrenildi. Ailesini bir türlü İstanbul'da yaşamaya ikna edemeyen Jesus, Brezilya teknik direktörlüğüne çok sıcak bakıyor. Fenerbahçe'yi asla yarı yolda bırakmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon sözleşmesini tamamlayıp önümüzdeki yıl Brezilya'yı çalıştıracağı iddia edildi.



