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Jorge Jesus'tan gelen haber Fenerbahçe taraftarını yıktı! Portekizli çalıştırıcı sezon sonu için kararını verdi

13.12.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe taraftarlarının kısa süre içinde gönlüne taht kuran Jorge Jesus'un akıbeti belli oldu. Sözleşmesi 1 yıllık olan Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki yıl kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Adı sık sık Brezilya ile anılan Jorge Jesus'un önümüzdeki yıl için kararını verdiği öğrenildi.

Jorge Jesus'tan gelen haber Fenerbahçe taraftarını yıktı! Portekizli çalıştırıcı sezon sonu için kararını verdi

2022 Dünya Kupası'ndan sürpriz bir şekilde elenerek turnuvaya veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verilmişti. Portekiz ve Brezilya basınında yer alan haberlerde bu koltuk için en güçlü adayın Jorge Jesus olduğu yazılmıştı. Bunun sebebinin de Jesus'un Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme yapması gösterilmişti.

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

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Fenerbahçe yönetiminin asla bırakmak istemediği Jorge Jesus için sözleşme uzatma görüşmesi yapmak istiyor. Fakat Jorge Jesus, sezon bitmeden böyle bir görüşme yapmanın takıma zarar verebileceğini düşündüğü için erteliyor. Bir yandan Brezilya iddiaları çıkan Jorge Jesus'un da kararını verdiği iddia edildi.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

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Henüz İstanbul'da yerleşik bir hayata geçmeyen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye geldiğinden beri otelde kaldığı öğrenildi. Ailesini bir türlü İstanbul'da yaşamaya ikna edemeyen Jesus, Brezilya teknik direktörlüğüne çok sıcak bakıyor. Fenerbahçe'yi asla yarı yolda bırakmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon sözleşmesini tamamlayıp önümüzdeki yıl Brezilya'yı çalıştıracağı iddia edildi.


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Brezilya Jorge Jesus fenerbahçe 2022 dünya kupası aday portekizli

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