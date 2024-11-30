Jorge Jesus'un Al Hilal'i Vitor Pereira'nın Al Shabab'ını devirdi! Maça Halil Umut Meler damgasını vurdu: Tam 2 kırmızı kart!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Shabab ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı özel davetle Halil Umut Meler yönetti.
Jorge Jesus'un ekibine galibiyeti Sergej Milinkovic-Savic'in golleri getirdi. Vitor Pereira'nın Al-Shabab'ı ise tek golünü 6. dakikada Abdürrezzak Hamdullah ile buldu.
Jorge Jesus'un Al Hila'i 3 puanı alarak puanını 31'e yükseltti. Al Shabab ise 12 hafta sonunda 22 puanda kaldı.
Karşılaşmayı özel davetle yöneten Türk hakem Halil Umut Meler, verdiği kararlarla tartışmalara yol açtı. Meler, önce 44. dakikada konuk ekipten Kalidou Koulibaly’yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Ardından 58. dakikada ev sahibi ekipten Nader Al-Sharari’ye kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmadaki kararları ile dikkat çeken Halil Umut Meler'in kırmızı kartları da sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oldukça fazla konuşuldu.