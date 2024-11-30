SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Jorge Jesus'un Al Hilal'i Vitor Pereira'nın Al Shabab'ını devirdi! Maça Halil Umut Meler damgasını vurdu: Tam 2 kırmızı kart!

Jorge Jesus'un Al Hilal'i Vitor Pereira'nın Al Shabab'ını devirdi! Maça Halil Umut Meler damgasını vurdu: Tam 2 kırmızı kart!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 23:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftası, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinin karşı karşıya geldiği maçla gündeme damga vurdu. Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Vitor Pereira’nın yönettiği Al Shabab’ı 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşmada düdük çalan Türk hakem Halil Umut Meler, geceye damgasını vuran isim oldu.

Jorge Jesus'un Al Hilal'i Vitor Pereira'nın Al Shabab'ını devirdi! Maça Halil Umut Meler damgasını vurdu: Tam 2 kırmızı kart!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Shabab ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı özel davetle Halil Umut Meler yönetti.

MILINKOVIC-SAVIC DAMGASINI VURDU

Screenshot_3

Jorge Jesus'un ekibine galibiyeti Sergej Milinkovic-Savic'in golleri getirdi. Vitor Pereira'nın Al-Shabab'ı ise tek golünü 6. dakikada Abdürrezzak Hamdullah ile buldu.

VITOR PEREIRA FIRSAT TEPTİ

Screenshot_4

Jorge Jesus'un Al Hila'i 3 puanı alarak puanını 31'e yükseltti. Al Shabab ise 12 hafta sonunda 22 puanda kaldı.

HALİL UMUT MELER TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Screenshot_1

Karşılaşmayı özel davetle yöneten Türk hakem Halil Umut Meler, verdiği kararlarla tartışmalara yol açtı. Meler, önce 44. dakikada konuk ekipten Kalidou Koulibaly’yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Ardından 58. dakikada ev sahibi ekipten Nader Al-Sharari’ye kırmızı kart gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

halil-umut-meler-1544882

Karşılaşmadaki kararları ile dikkat çeken Halil Umut Meler'in kırmızı kartları da sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oldukça fazla konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Vitor Pereira Jorge Jesus suudi arabistan ligi
En Çok Okunan Haberler
Şam'da darbe girişimi iddiası! Çatışmalar yaşanıyor! Suriye Devlet Televizyonu yayını kesildi

Şam'da darbe girişimi iddiası! Çatışmalar yaşanıyor! Suriye Devlet Televizyonu yayını kesildi

Erdoğan'la oy oranları kafa kafaya! Birinci isim ise farkı açtı

Erdoğan'la oy oranları kafa kafaya! Birinci isim ise farkı açtı

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş yönetimine açık çek: "Çağırsınlar koşa koşa gelirim, 1 hafta bile çalışmaya hazırım"

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş yönetimine açık çek: "Çağırsınlar koşa koşa gelirim, 1 hafta bile çalışmaya hazırım"

Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama! "TFF ve MHK yok hükmündedir"

Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama! "TFF ve MHK yok hükmündedir"

Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi! Yıldız futbolcular Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi! Yıldız futbolcular Fenerbahçe derbisinde yok

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u fırsat tepti! Bayern Münih karşısında maçın son bölümünde yıkıldı

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u fırsat tepti! Bayern Münih karşısında maçın son bölümünde yıkıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.