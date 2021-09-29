Jorge Sampaoli: Galatasaray maçı bizim için hayati

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TecrKendisinin tecrübeli olduğunu dile getiren teknik adam, "Bu tarz maçlarda çok fazla tecrübem var. İçinde olduğumuz durumun avantajını kullanmalıyız, pişman olacak vaktimiz yok. Galatasaray maçı bizim için hayati, bu turnuva için hayati. Bir önceki maçın analizini yapmak için zamanımız yok. Galatasaray maçına odaklanmalı ve önümüze bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı analiz ettiğini söyleyen Sampaoli, "Galatasaray konusunda yaptığım analizlerde, oyunu bilinenden farklı şekilde kurduklarını fark ettim. Topsuz olarak da oldukça fiziki bir oyunları var. Bu, bizim için maçı zorlaştıracak. Değişiklikler yapmalı ve bu baskıdan çıkmalıyız. Hücumda daha organize olmalıyız, topu ayağımızda tutmaya çalışmalıyız ve hızlı hücuma çıkmalıyız." dedi.

Lens maçını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Lens ile oynadığımız maçta bizim oyun kurmamıza izin verilmedi. 3 tane gol şansı yakaladıktan sonra çok fazla top kayıpları yaptık. Yarın bunları göz önüne almalıyız yoksa Lens maçında olduğu gibi acı çekeriz. Henüz inşa aşamasında bir takımız, doğru formülü ve doğru çözümü bulmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.

