SPOR

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin resmi teklif götürdüğü Arjantinli hoca Sampaoli'de sıcak saatler yaşanıyor. Jorge Sampaoli'nin avukatı Barredes için Şili basını, "O gittiyse bu iş bitmiştir" yorumu yaparken, Tangocu çalıştırıcının basın sözcüsü Brunati, "Şu an görüşüyorlar" dedi.

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

F.Bahçe'de Cocu'nun yerine gelmesi için düşünülen ilk isim olan, Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılan Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina Hotel'de kalan Barredes'in yönetimle görüşmesi sonrasında Sampaoli ile ilgili son karar verilecek. F.Bahçe, Barredes'le görüşmeleri hafta içinde sonuçlandırmak istiyor. Şili'yle 2 kez Copa Amerika'yı kazanan Arjantinli hocanın, F.Bahçe'ye çok yakın olduğu iddia edildi.

Şili'nin La Tercera gazetesinin muhabiri Christian Rodrigues, Jorge Sampaoli'nin herhangi bir menajerinin olmadığının altını çizerek, "Barredes eğer bir yere gidiyorsa, sadece detayları konuşmak için gidiyordur" dedi. Tangocu teknik direktörün basın sözcülüğünü yapan Veronica Brunati ise, Sampaoli'nin sarı-lacivertli takımla anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtirken, "Şu anda görüşme halindeler" ifadelerini kullandı. (FOTOMAÇ)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rıdvan Dilmen: Kavgalarını gitsinler evlerinde yapsınlarRıdvan Dilmen: Kavgalarını gitsinler evlerinde yapsınlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fernando Barredes Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Jorge Sampaoli

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Rıdvan Dilmen: Kavgalarını gitsinler evlerinde yapsınlar

Rıdvan Dilmen: Kavgalarını gitsinler evlerinde yapsınlar

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!

Ahmet Çakar, Hasan Şaş ve Fatih Terim için ağır sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 13 yorum
neden yabancı da ısrar ediyoruz ki , Koca ülke de yok mu teknik adam..
anaa bu herif arjantin milli takımının içine eden adam ali koçtan yabancı teknik direktörleri amma seviyor
,bilmiyorsunuz yönetmeyi,buna da ödersiniz 2 milyon euro tazminat...?????????? ?\??[?\?\??[??HX[1,H[X?Z?\????[H?????[?H^?^?q,[1,\?,[H???H?X?\?[?HXq'?\?XY[?0훘?HZ?1,[?,H?qg?,[?H[?H\?Y?\?,[?\?Yq'?H\??[?H?]\??
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe için kritik hafta

Fenerbahçe için kritik hafta

Dünya Galatasaray - Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Dünya Galatasaray - Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Jailson: Sen her zaman kalplerde olacaksın

Jailson: Sen her zaman kalplerde olacaksın

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 64. dakikada VAR görüntülerinin ardından penaltı kazandı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 64. dakikada VAR görüntülerinin ardından penaltı kazandı

Fenerbahçeli futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti

Fenerbahçeli futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.