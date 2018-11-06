SPOR

Jorge Sampaoli Şili ekibi Universidad de Chile devreye girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek için görüşme halinde olduğu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli için Universidad de Chile devreye girdi. Şili ekibi, eski teknik direktörünü yeniden göreve getirmek için girişimlere başladı.

Jorge Sampaoli Şili ekibi Universidad de Chile devreye girdi

Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve görüşmeler yürüttüğü Jorge Sampaoli için Şili takımı Universidad de Chile devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 1 haftadır avukatı Fernando Barredes ile görüşme halinde olduğu 58 yaşındaki teknik adam için Şili takımı teklif sunmaya hazırlanıyor. Daha önce bu takımı çalıştıran ve oldukça başarılı bir dönem geçirdikten sonra Şili Milli Takımı'nın başına geçen Sampaoli, eski takımından gelen ilk temaslar sonrasında net cevap vermedi.

Koeman'ın performansı belirleyici olacak

Avukatının Fenerbahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmelerin neticelenmesini bekleyen Jorge Sampaoli, Universidad de Chile temsilcilerine bu nedenle net bir cevap vermedi. Teknik direktör konusunu milli araya kadar neticelendirmek isteyen Fenerbahçe, takımın bu haftaki performansını da beklemeye karar verdi. Galatasaray karşısında oynanan futbol sonrasında Erwin Koeman'dan takımı bu haftaki maça hazırlamasını isteyen yöneticiler, alınacak iyi bir sonuç ve oynanacak iyi futbol sonrasında teknik direktör kararını yeniden gözden geçirebilir. Sampaoli'yi takımın başına geçirmek isteyen yönetim, buna karşın aynı sezonda Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu'nun yanı sıra bir teknik adama daha ödeme yapmış olacak. Kontratı bulunan Erwin Koeman'a da şans vermek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler, diğer alternatiflerini de hazırda tutuyor.

Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?
Yassine Benzia'ya ceza geliyorYassine Benzia'ya ceza geliyor
Fenerbahçe'de Erwin Koeman kararı Fenerbahçe'de Erwin Koeman kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Universidad de Chile Şili Spor Toto Süper Lig Jorge Sampaoli

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Cenk Tosun Beşiktaş'a kiralanıyor

Cenk Tosun Beşiktaş'a kiralanıyor

Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jorge Sampaoli Şili ekibi Universidad de Chile devreye girdi

Jorge Sampaoli Şili ekibi Universidad de Chile devreye girdi

Yassine Benzia'ya ceza geliyor

Yassine Benzia'ya ceza geliyor

Fenerbahçe'de Erwin Koeman kararı

Fenerbahçe'de Erwin Koeman kararı

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.