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Josa Sosa: Arjantin'e döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kaptanı Josa Sosa, altyapısından yetiştiği Arjantin ekibi Estudiantes'e döneceği iddiaları üzerine, Trabzonspor ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Sezon sonu Arjantin'e döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Josa Sosa: Arjantin'e döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada karantina günlerini evde geçiren bordo-mavili ekibin kaptanı Jose Sosa, kendini hazır tutmak için çalışmalar yaparken, diğer taraftan ise kızlarıyla bol bol vakit geçiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kızlarıyla birlikte Türk bayraklı tişörtler giyerek kutlayan yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte Trabzon'da mutlu olduğunu gösteriyor.

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu, bordo-mavili kulüple olan görüşmelerini sürdürürken, bir taraftan ise altyapısından yetiştiği Estudiantes'e döneceği iddialarına cevap verdi.

TNT Sports'a konuşan yıldız oyuncu, bugünlere gelmesinde Estudiantes kulübünün çok büyük bir katkısı olduğunu belirterek, "Orada bağlantılarım var. Çok iyi ilişkiler kurduğum arkadaşlarım var. Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes’e dönerim. Trabzonspor'un oyuncusuyum ve sezon sonu burada sözleşmem bitiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon tamamlandıktan sonra Arjantine döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz. İnsanları yanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosa Trabzonspor Arjantin Spor Toto Süper Lig

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