Jose Mourinho 5-0'lık galibiyetin ardından verdi veriştirdi! Maçın hakemi ve VAR için öyle şeyler dedi ki...

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam hakem yönetimine eleştiride bulundu.

''BUNUN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ''

"Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz."

''HAYATI BOYUNCA BİR DAHA 3 GOL ATAMAYACAK''

"Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim. Ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı."

''İKİ SZYMANSKI'Yİ DE OYNATIRDIK''

"Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı."

''İSMAİL YÜKSEK İÇİN MUTLU OLUYORUM''

"Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını bağırdığı için mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz."

''ÇOK KÖTÜ HAKEM VE VAR''

"Bugün iyi bir maç çıkardık. Çok kötü bir hakem ve VAR'a kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi de takımın iyi performansıydı."