Jose Mourinho, Ali Koç'a sahip çıktı! Fenerbahçe seçimleriyle ilgili flaş ifadeler...

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde yaşanan başkanlık seçimiyle ilgili konuştu. Mourinho, basın toplantısında Fenerbahçe'deki seçim için gelen sorunun ardından, "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir ilgim yok. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığı sorarsanız, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

Emre Şen

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde yaşanan başkanlık seçimi hakkında konuştu.

"FENERBAHÇE İLE HERHANGİ BİR BAĞIM YOK"

José Mourinho, "Fenerbahçe'deki seçimler beni ilgilendirmiyor, herhangi bir bağım yok." dedi.

"SEÇİLMEMESİNDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Sözlerine devam eden Mourinho, "Ancak bana Ali Koç'un yeniden seçilmemesinden memnun olup olmadığımı sorarsanız, cevabım 'Hayır.' olur. Çünkü oradaki dönemim çok kısa sürdü. Çok empati veya tutku hissetmedim. Yine de oradaki oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BENFICA İLE TEMASIM YOKTU"

Benfica ile yaz aylarında hiçbir teması olmadığını söyleyen Mourinho, "Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Size gerçeği söylüyorum. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi. Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum." dedi.

"BENİ BAŞKAN ARADI"

Mourinho, "Mario Branco, Benfica'ya geldiğinde ve Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimali yüzde 25 olduğunda iletişimimiz sona erdi. Hiçbir iletişim olmadı. Benfica, Karabağ'a kaybettiğinde eşimle birlikte Barcelona'daydım ve ertesi gün beni arayan o değil, başkandı. Konuşmamızın bir anlamı olup olmadığını sordu ve konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye bitti. Bana inanmak isterseniz, harika, teşekkür ederim. Bana inanmak istemiyorsanız, inanmanız için yapabileceğim bir şey yok." dedi.

José Mourinho Ali Koç fenerbahçe
