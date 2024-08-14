Jose Mourinho, Avrupa basınının diline düştü! "Mourinho'nun çalıştırması Türklere fayda sağlamadı"

Sarı-lacivertliler net pozisyonları değerlendiremediği maçın 90+1'inci dakikasında Bafode Diakite'nin kendi kalesini attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikalarında da net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe olsa da Lille, 118'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Jonathan David, fileleri sarsınca Fransız ekibi play-off turuna yükseldi. 2 şutu direkten dönen Fenerbahçe, rakip kalecinin üstün kurtarışları sonrası rakibine tur için üstünlük sağlayamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

"MOURİNHO GOL İÇİN HER ŞEYİ YAPTI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golü bulmak için elindeki bütün hücum silahlarını sahaya sürdü. 63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En Nesyri'yi oyuna alan Portekizli teknik adam önce çift forvetli dizilişe geçti. 85'inci dakikada ise Dusan Tadic'i çıkartarak Cenk Tosun'u sahaya süren Mourinho, 3 forvet oyuncusuna aynı anda görev verdi. Jose Mourinho, golü bulup turda durumu eşitledikten sonra ise uzatma bölümünün başında Edin Dzeko'yu kenara alarak Bartuğ Elmaz'ı oyuna sürdü.

"MOURİNHO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TÜRKLERE FAYDA SAĞLAMADI"

L'Equipe: Lille titredi ama gerekeni yaptı. Uzatmalarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Lille, Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini aldı ve Slavia Prag'ın rakibi oldu.

Eurosport Fransa: Uzun ve zor oldu ama Lille Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı.

LeMonde: Fenerbahçe'yi eleyen Lille, bu sezon PSG, Monaco ve Brest ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 4. Fransız kulübü olma hayalini sürdürüyor.

RMC Sport: Lille, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmaya hak kazandı. Mandi'nin kırmızı kart görmesi, Mourinho'nun çalıştırması Türklere fayda sağlamadı.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK"

FootMercato: Lille, Fenerbahçe'yi acı içinde eleyerek play-off'a yükseldi.

CalcioMercato: Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

La Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lille'e elendi. Taraftarların büyük baskısı, Genesio'nun Fransız takımına üstünlük kurmaya yetmedi.

Tuttosport: Mourinho üzgün, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok.

"JOSE MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE'Sİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ"

Corriere dello Sport: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Avrupa Ligi'nde Roma'ya meydan okuyabilir.

Linterista: Jose Mourinho için kötü bir şaka. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası ön elemelerde sona eriyor.

Kicker: İlk acı yenilgi: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı.

CNN Portekiz: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

ESPN Portekiz: Fenerbahçe bu sezonki ana hedefini tutturamadı ve UEFA Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.

"CENK TOSUN'UN 120. DAKİKADA TOPU DİREĞE NİŞANLADI VE RÜYA ORADA BİTTİ"

A Bola: Bir penaltı Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Cenk Tosun'un 120. dakikada topu direğe nişanladı ve rüya orada bitti.

O Jogo: Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmayı başaramadı.

Daily Mail: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mourinho şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir.

AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu.