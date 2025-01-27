SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.01.2025 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar sonrası form grafiği düşen ve Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kanat takviyesi talebi üzerine siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder için Fenerbahçe ile anlaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir transfer teklifi gitti. Sarı - lacivertlilerin 'kendine kulüp bul' dediği Cengiz Ünder'e Beşiktaş talip oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPİZ ATAK

Screenshot_2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, sarı - lacivertlilerin planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapan siyah - beyazlılar, Cengiz Ünder ile görüşecek.

Milli futbolcuya, İtalya'dan Torino ve Bologna'nın da ilgisi olduğu biliniyordu.

CENGİZ ÜNDER'İN RAKAMLARI

cengiz-under-fenerbahce-2024-2025-1727418974-149537

Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde yalnızca 7 maçta forma şansı bulan milli futbolcu, toplamda 161 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla ise bugüne kadar toplam 40 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder José Mourinho beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangından iyi haber geldi! İşçiler kurtarıldı

Antalya'daki yangından iyi haber geldi! İşçiler kurtarıldı

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Futbol dünyasında sürpriz transfer! 12 yıl sonra... Neymar'dan büyük geri dönüş!

Futbol dünyasında sürpriz transfer! 12 yıl sonra... Neymar'dan büyük geri dönüş!

İran İsmail Kartal'ı konuşuyor! Stada girer girmez yaptığı ilk iş gündem oldu

İran İsmail Kartal'ı konuşuyor! Stada girer girmez yaptığı ilk iş gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.