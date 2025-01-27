Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir transfer teklifi gitti. Sarı - lacivertlilerin 'kendine kulüp bul' dediği Cengiz Ünder'e Beşiktaş talip oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPİZ ATAK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, sarı - lacivertlilerin planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapan siyah - beyazlılar, Cengiz Ünder ile görüşecek.

Milli futbolcuya, İtalya'dan Torino ve Bologna'nın da ilgisi olduğu biliniyordu.

CENGİZ ÜNDER'İN RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde yalnızca 7 maçta forma şansı bulan milli futbolcu, toplamda 161 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli formayla ise bugüne kadar toplam 40 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 9 kez gol sevinci yaşadı.