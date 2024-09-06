Jose Mourinho'dan 41 milyon Euro'luk veto! Fenerbahçe yönetiminden kesin olarak istedi ve yapıldı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, şampiyonluk için takımı ne pahasına olursa olsun korumak istediğini yönetime bildirdi. Gelen teklifleri teker teker reddeden sarı-lacivertlilerin toplam rakamı ortaya çıktı.
Napoli, Valencia ve Fiorentina'dan gelen teklifler teker teker reddedildi. 25 milyon Euro'ya yakın teklif alan sarı-lacivertliler, Mourinho'nun talebiyle hepsini reddetti.
Fenerbahçe'de ayrılması engellenen bir diğer oyuncu da İsmail Yüksek oldu. Dortmund'un 16 milyon Euro önerdiği milli oyuncu yine Mourinho'nun özel talebiyle takımda tutuldu.
Son olarak Djiku'ya gelen teklifi de reddeden Mourinho, Rennes'in 10 milyon Euro'sunu elinin tersiyle itti.