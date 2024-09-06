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Jose Mourinho'dan 41 milyon Euro'luk veto! Fenerbahçe yönetiminden kesin olarak istedi ve yapıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.09.2024 14:07
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Jose Mourinho'nun transfer döneminde Fenerbahçe yönetimine sunduğu rapor ortaya çıktı. Kadrosunu güçlendirmek için elindeki hiçbir oyuncusunu kaybetmek istemeyen Mourinho, gelecek teklifler ne olursa olsun kimsenin ayrılmasını istemedi. Ferdi Kadıoğlu dahil hiçbir oyuncunun gidişine onay vermeyen Mourinho'nun reddettiği rakamlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, şampiyonluk için takımı ne pahasına olursa olsun korumak istediğini yönetime bildirdi. Gelen teklifleri teker teker reddeden sarı-lacivertlilerin toplam rakamı ortaya çıktı.

SZYMANSKI'YE ENGEL

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Napoli, Valencia ve Fiorentina'dan gelen teklifler teker teker reddedildi. 25 milyon Euro'ya yakın teklif alan sarı-lacivertliler, Mourinho'nun talebiyle hepsini reddetti.

İSMAİL YÜKSEK'E İZİN VERİLMEDİ

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Fenerbahçe'de ayrılması engellenen bir diğer oyuncu da İsmail Yüksek oldu. Dortmund'un 16 milyon Euro önerdiği milli oyuncu yine Mourinho'nun özel talebiyle takımda tutuldu.

ALEXANDER DJIKU

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Son olarak Djiku'ya gelen teklifi de reddeden Mourinho, Rennes'in 10 milyon Euro'sunu elinin tersiyle itti.

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José Mourinho fenerbahçe
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