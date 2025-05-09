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Jose Mourinho'dan Başakşehir maçı öncesi çok konuşulacak şampiyonluk açıklaması! Lig sıralamasını bitireceklerini duyurdu...

Süper Lig'de heyecan 35. hafta karşılaşmaları ile sürerken haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadele öncesi Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Jose Mourinho'dan Başakşehir maçı öncesi çok konuşulacak şampiyonluk açıklaması! Lig sıralamasını bitireceklerini duyurdu...
Berker İşleyen

Süper Lig'in 35. haftasının açılış maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ BİTİRECEĞİZ"

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Portekizli teknik adam, "4 maçımız kaldı ve ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var." dedi.

"TAKIMIMI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLADIM"

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Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

"BU LOGOYU ONURLANDIRMAMIZ GEREK"

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Sezonun geri kalan bölümü için konuşan Mourinho, "Önümüzde 4 maç var. 4 maç boyunca bu logoyu temsil edeceğiz. Bu logoyu onurlandırmamız gerekiyor. Antrenman ve maçlarda her şeyi vermeliyiz. Bizler de acı çekiyoruz ama profesyonel olarak acı çekiyoruz. Taraftarımıza saygı duyuyoruz. Önümüzde 12 puan var. Bu 12 puan bizim lig sıralamamızdaki yerini değiştirmeyecek ama hissiyatımızı belirleyecek." dedi.

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