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Jose Mourinho'dan Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen için olay sözler! "Onunla problemim..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 08:52
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Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho, katıldığı bir programda Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen için oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Jose Mourinho, Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Victor Osimhen'in harika bir futbolcu olduğunu vurgulayan Portekizli teknik direktör, Nijeryalı futbolcunun kendisini çok fazla yere attığını vurguladı. HT Spor'a konuşan Jose Mourinho'nun sözleri gündem oldu.

"GALATASARAY HARİKA BİR OYUNCU ALDI"

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Victor Osimhen'in harika bir oyuncu olduğunu belirten Jose Mourinho, "Osimhen harika bir oyuncu. Eğer ben 70-75 milyon ödeme potansiyeli olan bir kulüpte olsaydım alırdım. Harika bir oyuncu. Tabi ki farklı koşullarda geldi. Ama günün sonunda koşulların bir önemi yok, önemli olan şey Galatasaray kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Victor ile bir problemim yok. Tam tersi çok iyi bir ilişkim var" dedi.

"DAVRANIŞ BİÇİMİNİ BEĞENMİYORUM"

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Victor Osimhen'in davranış biçimini beğenmediğini vurgulayan Jose Mourinho, "Ama ona karşı her oynadığımda onunla konuşuyorum çünkü davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini çok yere atıyor. Son kez Roma - Napoli maçını oynadığımızda onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak! Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Didier Drogba, Samuel Eto’o, George Weah vardı… Böyle davranamazsın' dedim" şeklinde konuştu.

"KENDİSİNİ ÇOK YERE ATIYOR"

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Victor Osimhen'in kendisini çok fazla yere attığını dile getiren Jose Mourinho, "Kendisini yere çok atıyor. Onunla problemim bu. Ama 10 dakika sonra iyiyiz, çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye Ligi ve Galatasaray için tabii ki harika bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

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