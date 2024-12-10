SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'dan ilginç ve iddialı derbi açıklaması! "Beşiktaş ile 10 defa oynasak..."

Jose Mourinho'dan ilginç ve iddialı derbi açıklaması! "Beşiktaş ile 10 defa oynasak..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.12.2024 17:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Kadıköy'de İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan ilginç ve iddialı derbi açıklaması! "Beşiktaş ile 10 defa oynasak..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Kadıköy'de Athletic Bilbao ile karşılaşacağı kritik maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR"

9- Kayserispor

"Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor."

"MOTİVASYON PROBLEMİMİZ YOK"

Screenshot_6

"Motivasyon kısmı kolay. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız bu da motivasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istiyoruz. Motivasyon problemimiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık. Taktiksel olarak her şey çok net."

"BILBAO KARMAŞIK BİR TAKIM DEĞİL"

Screenshot_8

"Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı ve yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak."

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

15- Zenit

"Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü, şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum."

PEP GUARDIOLA SÖZLERİ

Screenshot_9

"Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 euro açtığında ceza alıyor. Roma'da bu limit sıkıntısını çektim. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok."

"ÇOK TEHLİKELİLER"

GeceU0hXwAAvy1X

"Neler yapmamız gerektiğinden konuşmayacağım. İdmanı izlettirmiyoruz, taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Sizde iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum."

"10 DEFA OYNASAK 8'İNİ BİZ KAZANIRDIK"

Screenshot_7

"Beşiktaş maçı öz güvenimizi etkilemedi. Daha iyi olan bizdik, bir gol atmış olsaydık o maçı rahat alırdık. O maç mutluluğumuzu etkiledi ama öz güvenimizi değiştirmedi. Beşiktaş maçını 10 defa oynansak 8'ini biz kazanırdık. 1 maç berabere biterdi. 1 maçı Beşiktaş kazanırdı."

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi José Mourinho fenerbahçe guardiola real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon canavarını Suriye'de bıraktı: 4 dürüm 6 kolaya gelen hesap dikkat çekti

Enflasyon canavarını Suriye'de bıraktı: 4 dürüm 6 kolaya gelen hesap dikkat çekti

Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

Zirveye damga vuran sözler! Dursun Özbek, TFF, MHK ve Acun Ilıcalı'ya çok sert çıkıştı: "Hepsinden hesap soracağız!"

Zirveye damga vuran sözler! Dursun Özbek, TFF, MHK ve Acun Ilıcalı'ya çok sert çıkıştı: "Hepsinden hesap soracağız!"

Okan Buruk "Zaman veremiyorum" dedi ve... Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumunu açıkladı!

Okan Buruk "Zaman veremiyorum" dedi ve... Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumunu açıkladı!

Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor!

Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor!

Acun Ilıcalı canlı yayında G.Saray'a demediğini bırakmadı! Barış Alper Yılmaz açıklaması

Acun Ilıcalı canlı yayında G.Saray'a demediğini bırakmadı! Barış Alper Yılmaz açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.