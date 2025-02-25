Galatasaray'dan Jose Mourinho hakkında suç duyurusu! "UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağız"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide bugün Fenerbahçe'yi ağırladı. RAMS Park'ta oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği müsabakadan kazanan çıkmadı.

Maç 0-0 berabere bitti. Teknik adamların maç sonu açıklamaları olay yarattı. Jose Mourinho, maçta forma şansı verdiği 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek'in etkileyici bir performans sergilediğini ancak Galatasaraylıların Yusuf'a kart göstertmek için çabaladıklarını belirtti.

"HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU"

Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur."

"Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım."

SARI KIRMIZILILAR MOURİNHO HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK!

Galatasaray'dan bu açıklamalarda tepki geldi. Sarı kırmızılı takım, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.



Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç… pic.twitter.com/wwwoE9zrHD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2025

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da sarı kırmızılı ekibin tepki gösterdiği sözlerle ilgili "Hocamız maymun gibi zıpladın derken ırkçılık kastiyle söylemiyor. Bizim taraftarımız maymunlar gibi zıpladı desem ırkçılık mı olacak? Maymun gibi zıplama yanlış bir ifade değil. Beyaz bir insana maymun gibi zıplama desem ırkçılık mıdır?" ifadelerini kullandı.