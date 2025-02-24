Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a peş peşe göndermeler! "Çok mutlulardır" dedi ve Türkiye Ligi'ne 'Sirk' ifadelerini kullandı...

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Jose Mourinho, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından konuştu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

"HAKEM, BU ORMAN DİYEBİLECEĞİMİZ ORTAMDA ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ"

"Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu."

"ONLAR BERABERLİK İÇİN OYNADILAR!"

"Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz. Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi. Kaleyi bulan kaç şutları ve kaç kornerleri var? Sanırım hiç!"

"TEMİZ DEĞİL AMA İYİ BİR ORGANİZASYON"

"Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter. Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon."