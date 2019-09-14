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Jose Mourinho: Messi beni daha iyi bir teknik direktör yaptı

İSPANYA HABERLERİ  | 14.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Jose Mourinho, rakip olduğu büyük oyuncuları övdü. Buna örnek olarak Messi'yi gösteren Portekizli çalıştırıcı, "Messi beni daha iyi bir teknik direktör yaptı" dedi.

Jose Mourinho: Messi beni daha iyi bir teknik direktör yaptı

İspanyol Efe Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Jose Mourinho, futbol dünyasını değerlendirdi.

Daha önce Portekiz TV 11 kanalına Ronaldo için 'Fenomen' sözlerini kullanan Mourinho, "Ronaldo sürekli gelişmeyi ve kazanmayı düşünen birisi. Yaptığı hiçbir şey sürpriz olmaz. 34 yaşında olmasına karşın zirvede ve üst düzey bir takımda üst düzey hırsla oynuyor. Cristiano 50 yaşında olsa ve evinde otursa; FIFA'nın çağırdığı bir efsaneler maçında gidip oynar ve golünü atar" demişti.

MESSI BENİ DAHA İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR YAPTI
"Birlikte oynadığım futbolcular bana çok şey kattı. Aynı zamanda rakip olduğum futbolcular da öyle" diyen Mourinho, Lionel Messi'yi överek, "Örneğin Lionel Messi. Ona karşı hep önlemler almaya çalıştım. Messi, beni daha iyi bir teknik direktör yaptı" diye konuştu.

ATLETİCO ŞAMPİYONLUK ADAYI
Atletico Madrid'in artık ligin ağır toplarından biri haline geldiğini kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Atletico Madrid'in artık gelişmekte olan bir takım olduğunu zannetmiyorum. Son 10 yılda lig şampiyonluğunu, kupalar ve Avrupa Ligi'ni kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynadılar. Atletico Madrid, şampiyonluk adayı. Griezmann ve Diego Godin'i kaybetmelerine karşın iyi yatırımlar yaptılar" ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD'E DÖNÜŞ SİNYALİ
Mourinho, Real Madrid'den kötü bir şekilde ayrılmasına karşın, İspanyol devine açık kapı bıraktı.

"Orada üç güzel yıl geçirdim" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, "Bazı zorluklar ve problemler oldu; ancak bu profesyonel hayat. Kolay değildi. Harika anılarım var. Orada olduğum zamanda Madrid için zor bir dönemdi. Barcelona'nın baskın olduğu bir dönemdi. Ancak bunu kırmak zorunda kaldık" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
jose mourinho lionel messi

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