Jose Mourinho: Messi beni daha iyi bir teknik direktör yaptı

İspanyol Efe Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Jose Mourinho, futbol dünyasını değerlendirdi.

Daha önce Portekiz TV 11 kanalına Ronaldo için 'Fenomen' sözlerini kullanan Mourinho, "Ronaldo sürekli gelişmeyi ve kazanmayı düşünen birisi. Yaptığı hiçbir şey sürpriz olmaz. 34 yaşında olmasına karşın zirvede ve üst düzey bir takımda üst düzey hırsla oynuyor. Cristiano 50 yaşında olsa ve evinde otursa; FIFA'nın çağırdığı bir efsaneler maçında gidip oynar ve golünü atar" demişti.

MESSI BENİ DAHA İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR YAPTI

"Birlikte oynadığım futbolcular bana çok şey kattı. Aynı zamanda rakip olduğum futbolcular da öyle" diyen Mourinho, Lionel Messi'yi överek, "Örneğin Lionel Messi. Ona karşı hep önlemler almaya çalıştım. Messi, beni daha iyi bir teknik direktör yaptı" diye konuştu.

ATLETİCO ŞAMPİYONLUK ADAYI

Atletico Madrid'in artık ligin ağır toplarından biri haline geldiğini kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Atletico Madrid'in artık gelişmekte olan bir takım olduğunu zannetmiyorum. Son 10 yılda lig şampiyonluğunu, kupalar ve Avrupa Ligi'ni kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynadılar. Atletico Madrid, şampiyonluk adayı. Griezmann ve Diego Godin'i kaybetmelerine karşın iyi yatırımlar yaptılar" ifadelerini kullandı.