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Jose Mourinho'nun gözdesi! Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk Amrabat planı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.03.2025 10:34
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Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, Jose Mourinho'nun planlarında kilit bir rol oynuyor. Bu sezon orta saha ve defansta gösterdiği performans ile beğeni toplayan Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan ekipleri de nabız yoklarken, satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Fenerbahçe bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Başarılı futbolcu için hedef ise 25 milyon euro...

Jose Mourinho'nun gözdesi! Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk Amrabat planı

Sezon başında Galatasaray'ın da ilgilendiği Sofyan Amrabat kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. İtalyan ekibi Fiorentina'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadroya katılan Amrabat, Jose Mourinho'nun planlarında önemli bir rol oynuyor.

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SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

Orta sahada gösterdiği başarılı performansı stoper bölgesinde de sürdüren Amrabat için Fenerbahçe kararını verdi.

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FENERBAHÇE'NİN AMRABAT PLANI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı. Haberde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunun 13 milyon euro olduğu belirtildi.

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13 MİLYONA ALIP 25 MİLYONA SATMAYI HEDEFLİYORLAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Al-Ahli'nin hedefinde olan Amrabat'ın bonservisini alıp oyuncuyu en az 25 milyon euroya satmayı planladığı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 2 bin 472 dakika süre alan Sofyan Amrabat 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer José Mourinho Fiorentina fenerbahçe
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