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Jose Mourinho'nun 'Maymun' benzetmesi dünya basınında yankı buldu! "Türkiye'de büyük yangın"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 12:45
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Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun sarf etmiş olduğu sözler üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Dünya basınına konu olan Mourinho'nun 'Maymun' benzetmesi sonrası tüm gazeteler derbiye manşetten yer verdi.

Jose Mourinho'nun 'Maymun' benzetmesi dünya basınında yankı buldu! "Türkiye'de büyük yangın"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" denildi.

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM MOURINHO

BBC: "Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı"

INDEPENDENT: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi"

RECORD: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası"

MARCA: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi"

AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

SKY SPORTS: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."

SPORT: "Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi"

KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

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Mourinho'nun olası ırkçılık yaptığı UEFA tarafından tescillenirse, minimum 10 maç men cezası alabilir. Avrupa basını, Mourinho'nun ırkçılık değil, benzetme yaptığını öngörüyor.

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José Mourinho ırkçılık maymun fenerbahçe galatasaray
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