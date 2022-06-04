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  4. Jose Mourinho, Türk yıldıza kafayı taktı! 10 milyon euro'yu hazırladı bile...

Jose Mourinho, Türk yıldıza kafayı taktı! 10 milyon euro'yu hazırladı bile...

04.06.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma'nın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. Kadrosunda kesin olarak görmek istediği Zeki Çelik ile girişimlerini hızlandıran Mourinho, Zeki ile bir görüşme bile gerçekleştirdi. Kendini yaşıtlarının en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen milli yıldız Roma'ya her an transfer olabilir.

Jose Mourinho, Türk yıldıza kafayı taktı! 10 milyon euro'yu hazırladı bile...
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lille
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Roma'nın, Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik için ilk teklifini yaptığı öne sürüldü. La Nazione'de yer alan habere göre, gelecek sezon sağ bekteki rotasyonu artırmak isteyen Jose Mourinho'nun ekibi, Zeki Çelik için 10 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

ROMA, FAVORİ DURUMDA

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Zeki Çelik için Fiorentina'nın da devrede olduğu ancak Fiorentina'nın şu ana dek somut bir hamle yapmaması nedeniyle Roma'nın teklifiyle favori duruma geldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

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Bu sezon Lille'de 40 maça çıkan Zeki Çelik, takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Milli futbolcumuzun Lille ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Roma
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