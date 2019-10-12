Jose Mourinho'ya göre en iyi futbolcu Brezilyalı Ronaldo

Görev aldığı takımlarda dünyanın en iyileriyle çalışan Jose Mourinho, kariyerinin başlarında mesai yaptığı Ronaldo'nun kendisini en çok etkilyen isim olduğunu söyledi.

Bobby Robson'ın Barcelona'daki görevi sırasında İngiliz teknik direktörün çevirmenliğini yapan Mourinho, o sıralarda tarih kitaplarına adını yazdıran Ronaldo'yla aynı takımın başarısı için mücadele etti.

"19 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA GÖRE İNANILMAZDI"

Livescore isimli bir internet sitesinin sorularını yanıtlayan Mourinho, Brezilyalı oyuncuyu övdü. Cristiano Ronaldo ve Leo Messi'nin son 15 yıl her gün zirvede kaldıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin daha uzun kariyerleri oldu. Buna karşın yetenek ve ustalık bakımından hiç kimse Ronaldo'yu (Nazario) geçemez. Boby Robson ile Barcelona'dayken; sahada gördüğüm en iyi oyuncunun o olduğunu anladım. Sakatlıklar, daha fazla inanılmazlara neden olabilecek bir kariyeri öldürdü. Ancak 19 yaşındaki bir oyuncuya göre inanılmazdı. 1997'de PSG ile Rotterdam'da oynanan maçta Barcelona adına attığı ve skoru 1-0 yapan gol muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

