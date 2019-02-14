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Jose Mourinho'ya ödenecek tazminat belli oldu!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

İngiliz devi Manchester United, görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho'ya 25 milyon Euro tazminat ödeneceğini açıklandı.

Jose Mourinho'ya ödenecek tazminat belli oldu!

Manchester United, 2018 yılının Aralık ayında görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho'ya için ödeyeceği tazminatı duyurdu. İngiliz ekibi, mali raporunu açıklarken Mourinho'nun tazminatının 25 milyon Euro (133 milyon TL) olduğunu açıkladı.

Portekizli teknik direktörün görevine Liverpool'a 3-1 kaybedilen maçın ardından son verilmişti. United, ardından koltuğu Ole Gunnar Solskjaer'e vermişti.

YENİ İŞİ YORUMCULUK OLDU
Öte yandan Manchester United'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktörün yeni işi de belli oldu. Mourinho, Rusya'da bir televizyon kanalında haftada bir gün Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
jose mourinho Manchester United

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu paralar nasıl yeniyor bilen var mı ?
fatih terimle el sıkışmıştı bir ara orada kapmıştır şifayı :)
Benimde hayatımı değiştirmem icin 25bin dolar yeterli.Allah yardımcımız olsun.
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