Jose Mourinho yönetim ile görüştü, oyuncuları için zam talebinde bulundu!

Fenerbahçe'nin sezon başında takımı emanet ettiği tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho çalışmalarını sürdürürken Portekizli hocadan yönetime milli arada sürpriz bir talep geldi.

Başarılı hoca bir yandan takımını taktiksel ve fiziksel olarak güçlendirmeye çalışırken diğer yandan da oyuncular arasındaki dengeyi de önemsiyor.

SÖZLEŞME TALEBİ

Takım içinde soruna neden olabilecek her türlü parametreyi dikkate alan Portekizli teknik adam, yönetime bir dizi talepte bulundu. Mourinho, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in sözleşmelerinin kısa süre içerisinde yenilenmesini isterken yerli oyuncuların yaşayabileceği sıkıntıları da masaya yatırdı.

OYUNCULARINA ZAM İSTEDİ

Özellikle sözleşmesi TL üzerinden yapılan ve maaşları takımdaki çok sayıda oyuncuya göre düşük kalan bazı isimlerin de kontratlarında güncelleme yapılmasının oyuncular arasındaki motivasyonu artıracağını düşünen Mourinho bu konuya da önem verilmesinin ciddi şekilde üzerinde duruyor ve bu konuda kolları sıvadı.

İSMAİL YÜKSEK...

Bu kapsamda ilk olarak masaya oturulacak olan ismin ise İsmail Yüksek olduğu gelen haberler arasında. Adı birçok kez transferle anılan oyuncuya devre arasından önce ciddi bir iyileştirme yapılacağı belirtildi.