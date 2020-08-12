Jose Sosa, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe’de Jose Sosa transferlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözcü Skor'da yer alan habere göre, Sosa Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Süre: 1+1 Yıl
Yıllık Ücret: 1.8 M €
Şampiyonluk Bonusu: Var
Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.
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