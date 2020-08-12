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Jose Sosa, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2020 22:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertliler Sosa ile anlaşma sağladı... İşte detaylar...

Jose Sosa, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe’de Jose Sosa transferlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözcü Skor'da yer alan habere göre, Sosa Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Süre: 1+1 Yıl

Yıllık Ücret: 1.8 M €

Şampiyonluk Bonusu: Var

16 GOL 10 ASİST...

Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.

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