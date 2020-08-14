Jose Sosa, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçe, Jose Sosa'yı kadrosuna katmak üzere... Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifine olumlu cevap vermeyen Sosa'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, "Sosa'yı geri getirmek için şartlarımızı zorluyoruz, ancak bize konuyla alâkalı hiçbir şey söylemiyor" itirafında bulundu. Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu için Arjantin planlarını gelecek senelere bırakan Sosa'yı, Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği bildirildi.

Emre'nin yokluğunda Fenerbahçe orta sahasında 'Liderlik' görevini üstlenecek olan Sosa'nın, Türkiye Kupası Finali sonrasında tatil için gittiği Ibiza'dan (İspanya) kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

