SPOR

Jose Sosa'nın '100' heyecanı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Galatasaray maçında forma giymesi halinde Spor Toto Süper Lig'de 100 maçına çıkacak. Sakatlığına rağmen, kritik maçta sahada olmak isteyen yıldız oyuncu büyük bir çaba harcarken farklı bir heyecan da yaşıyor.

Jose Sosa'nın '100' heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmada bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa'nın sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Sakatlığı nedeniyle ligdeki son 4 maçta forma giyemeyen Arjantinli yıldız, kritik karşılaşmada oynayabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Topla birlikte çalışmalara başlayan oyuncu, taktik çalışmalarda yer alabilmek için Teknik Direktör Ünal Karaman ile sürekli görüşerek durumu hakkında bilgi verirken, 33 yaşındaki oyuncunun istekli tavırları teknik heyeti memnun ediyor. Galatasaray maçında oynamak isteyen oyuncunun durumu yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Galatasaray maçında oynamak için büyük bir çaba sarf eden Sosa, bu maçta forma giymesi halinde ise Spor Toto Süper Lig'de 100 maçına çıkacak. Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Arjantinli yıldız, siyah-beyazlı takımda ligde 58 maçta forma giydi. Bordo-mavili takımda ise 41 maçı çıkan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de iki takımın toplamda 99 maçta formasını sırtladı. 2014-2016 arasında iki sezon siyah-beyazlı takımın forması altında 12 gol atarken, Trabzonspor ile ligde 2 gol attı. Jose Sosa, Trabzonspor ve Beşiktaş formaları altında ise Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili takımın 2, siyah-beyazlı takımın ise 8 kez formasını giyerken, Avrupa'da ise ile 12 kez sahada yer aldı.

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jose sosa Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Galatasaray

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