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Jose Sosa'nın beraber eğlendiği Gamze Orman kimdir? Gamze Orman Fikret Orman'ın neyi oluyor?

03.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jose Sosa, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcularından birisi. Ünlü futbolcu önceki gece otel çıkışı görüntülendi. 36 yaşındaki futbolcu Jose Sosa, otel çıkışı bazı ünlü simalarla değildi. Sosa'nın yanında Gamze Orman ve Özlem Yıldız da vardı. Otel çıkışı Gamze Orman ve Özlem Yıldız ayrı ayrı uzaklaşmaları gözlerden kaçmadı. Jose Sosa ile birlikte otelden çıkan Gamze Orman'ın kim olduğu ve Fikret Orman ile yakınlığı merak edildi. İşte Gamze Orman hakkında merak edilenler!

Jose Sosa'nın beraber eğlendiği Gamze Orman kimdir? Gamze Orman Fikret Orman'ın neyi oluyor?

Jose Sosa, geçtiğimiz gece Gamze Orman ve Özlem Yıldız ile bir mekanda dans etti. Jose Sosa, sunucu Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte çıktıkları eğlence mekanından ünlü isimler ayrı ayrı gitmeyi tercih ettiler. Bu yaşanan olay sonrası Gamze Orman'ın kim olduğu ve Fikret Orman ile yakınlığı merak edilmeye başlandı.

JOSE SOSA'NIN BERABER EĞLENDİĞİ GAMZE ORMAN KİMDİR?

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa ile eğlenen Gamze Orman, Fikret Orman'ın yeğeni oluyor. Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Fikret ormanın yeğeni Gamze Orman ve Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa bir otel çıkışı görüntülendi. Yıldız futbolcu otelden iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrılırken gazetecileri gören futbolcunun ekibi panikledi. Sosa apar topar aracına bindi.

GAMZE ORMAN FİKRET ORMAN'IN NEYİ OLUYOR?

Futbolcu Jose Sosa, sunucu Özlem Yıldız ve Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman ile bir birlikte bir otel çıkışı yakalandı. Ünlü isimler herhangi bir açıklama yapmadan gözlerden kayboldular. Beşiktaş pazarlamada bir dönem çalışan Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman geçtiğimiz gece Sosa ile dans ettiği anlarını hesabından yayınladı.

Jose Sosa'nın beraber eğlendiği Gamze Orman kimdir? Gamze Orman, Fikret Orman'ın neyi oluyor?

Sosa'nın arkadaşı otelin önünde bekleyen Gamze Orman ve Özlem Yıldız'a “Sosa’nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin” diye seslendi. Jose Sosa'nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Gamze Orman'ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı. Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yaptı. Ünlü sunucu yakalanmasının ardından “Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
José Sosa
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