Jose Sosa'nın eski eşi kötü haberi paylaştı! ''Çocuğum kaçırıldı, polisler yardım etmiyor!''

Jose Sosa'nın eski eşine büyük şok! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caro Alluralde, çocuğu Antonia'nın hırsızlar tarafından kaçırıldığını açıkladı. Polisle irtibatta olduğunu duyuran Alluralde, gelişmeleri takipçileriyle paylaşacağını duyurdu.

"POLİS BANA YARDIM ETMİYOR"

Sosa'dan ayrıldıktan sonra hayatına Arjantin'de devam eden Caro Alluralde'nin yeni doğan çocuğu kaçırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polisin kendisine yardım etmediğini iddia eden Alluralde, yetkililerden yardım bekliyor.



