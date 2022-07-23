SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Jose Sosa'nın eski eşi kötü haberi paylaştı! ''Çocuğum kaçırıldı, polisler yardım etmiyor!''

Jose Sosa'nın eski eşi kötü haberi paylaştı! ''Çocuğum kaçırıldı, polisler yardım etmiyor!''

23.07.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jose Sosa’nın eski eşi Caro Alluralde, çocuğu Antonia’nın hırsızlar tarafından kaçırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Alluralde, Arjantin polislerinin kendisine yardımcı olmadığını iddia etti.

Jose Sosa'nın eski eşi kötü haberi paylaştı! ''Çocuğum kaçırıldı, polisler yardım etmiyor!''

Jose Sosa'nın eski eşine büyük şok! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caro Alluralde, çocuğu Antonia'nın hırsızlar tarafından kaçırıldığını açıkladı. Polisle irtibatta olduğunu duyuran Alluralde, gelişmeleri takipçileriyle paylaşacağını duyurdu.

"POLİS BANA YARDIM ETMİYOR"

FYVwuNcXoAEeXtr

Sosa'dan ayrıldıktan sonra hayatına Arjantin'de devam eden Caro Alluralde'nin yeni doğan çocuğu kaçırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polisin kendisine yardım etmediğini iddia eden Alluralde, yetkililerden yardım bekliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk tarihinde bir ilk! Önümüzdeki sezon hakemler için yeni kararlar alındıTürk tarihinde bir ilk! Önümüzdeki sezon hakemler için yeni kararlar alındı
Florian Grillitsch'in berberi transferi açıkladı!Florian Grillitsch'in berberi transferi açıkladı!
Diagne, şimdiden pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta...Diagne, şimdiden pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta...
Anahtar Kelimeler:
José Sosa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Darphaneden Türk Lirası için yeni hamle

Darphaneden Türk Lirası için yeni hamle

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Jorge Jesus niyeti bozdu ve anlaşma sağlandı! ''Fenerbahçe lig değiştirsin''

Jorge Jesus niyeti bozdu ve anlaşma sağlandı! ''Fenerbahçe lig değiştirsin''

Evgeniya Lvovna'yı gören taraftarlar kendinden geçti...

Evgeniya Lvovna'yı gören taraftarlar kendinden geçti...

Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor! ''Ciddi olamazsınız''

Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor! ''Ciddi olamazsınız''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.