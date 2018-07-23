Jose Sosa: Trabzonspor'da devam edeceğim

Trabzonspor Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Al Duhail maçının ardından basın mensuplarını değerlendirmelerde bulunarak, transferi hakkında konuştu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Sosa, “Bireysel olarak baktığım zaman ben kampın başlangıcında ufak bir sakatlık yaşadım bu biraz beni etkiledi. Ama grup olarak hepimiz çok iyi çalıştık, hepimiz çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çünkü buradaki asıl amacımız yorgunluğa alışmak. Bu süreçten de geçiyoruz. Çok da iyi işler çıkardığımıza inanıyorum” diye konuştu.

"TRABZONSPOR'DA DEVAM EDECEĞİM"

Sosa, kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin de şunları söyledi: “Başkanımızla yaptığımız konuşmada da kendisi bana fikir ve duygularını gayet açık bir şekilde açıkladı. Ben de kendisine bunları anlatma fırsatı buldum. Haberleri takip ediyordum ancak son zamanlarda bunu bıraktım. Çünkü hakkımda çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Bana gelen bir şey yok, benim Trabzonspor’la 2 yıllık kontratım var ve burada devam edeceğim.”