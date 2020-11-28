Josef de Souza derbide eski takımına rakip olacak

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'dan transfer ettiği Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kadıköy'e rakip olarak gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpte 3 sezon görev yapan Brezilyalı orta saha, yeni takımı Beşiktaş'a karşı 5'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez rakip oldu. Kupa maçlarından birinde ise siyah-beyazlı takım sahaya çıkmadı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunun ilk yarısında siyah-beyazlılara karşı oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza, Kadıköy'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı derbide ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi.

Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçıyla Süper Lig'deki 100. karşılaşmasına Beşiktaş formasıyla çıkan De Souza, sarı-lacivertli forma altında siyah-beyazlılara karşı ligde 2 kez galibiyet sevinci yaşarken, 1 kere de siyah-beyazlı ekibin galibiyetine tanıklık etti, 2016-2017 sezonundaki 2 derbi ise beraberlikle sona erdi. Brezilyalı futbolcu Türkiye Kupası maçlarında ise 1'i hükmen olmak üzere 2 kere kazanan tarafta yer aldı. Tecrübeli orta saha, Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçlarda birer sarı ve kırmızı kart gördü.