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Josef de Souza derbide eski takımına rakip olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2020 13:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, siyah-beyazlıların yarın Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynayacağı derbi maçta ilk kez eski takımına rakip olacak.

Josef de Souza derbide eski takımına rakip olacak

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'dan transfer ettiği Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kadıköy'e rakip olarak gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpte 3 sezon görev yapan Brezilyalı orta saha, yeni takımı Beşiktaş'a karşı 5'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez rakip oldu. Kupa maçlarından birinde ise siyah-beyazlı takım sahaya çıkmadı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunun ilk yarısında siyah-beyazlılara karşı oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza, Kadıköy'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı derbide ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi.

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Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçıyla Süper Lig'deki 100. karşılaşmasına Beşiktaş formasıyla çıkan De Souza, sarı-lacivertli forma altında siyah-beyazlılara karşı ligde 2 kez galibiyet sevinci yaşarken, 1 kere de siyah-beyazlı ekibin galibiyetine tanıklık etti, 2016-2017 sezonundaki 2 derbi ise beraberlikle sona erdi. Brezilyalı futbolcu Türkiye Kupası maçlarında ise 1'i hükmen olmak üzere 2 kere kazanan tarafta yer aldı. Tecrübeli orta saha, Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçlarda birer sarı ve kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 96 MAÇ OYNADI

Türkiye'de ilk olarak Fenerbahçe forması giyen De Souza, sarı-lacivertli formayla 96 lig maçına çıktı. Brezilyalı futbolcu, ilk sezonunda 31 maçta görev aldı. Sarı-lacivertli takımdaki ikinci yılında 30 lig maçında forma giyen De Souza, sonraki sezon ise 33 maçta süre aldı. De Souza, bir sonraki sezonun başında 2 maçta daha Fenerbahçe forması giyerken, daha sonra takımdan ayrıldı.

Kadıköy'deki atmosferi en iyi bilen Beşiktaşlı futbolcu konumunda bulunan De Souza, bu sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer oldu. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı ekiple de şu ana dek 4 maçta görev yaptı. De Souza, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada görev alarak Süper Lig'de 100. maçına da çıkma başarısı göstermişti.

LİGDEKİ 10. GOLÜNÜ DE FENERBAHÇE'DE ATTI

Kariyerinin önemli bir dönemini Türkiye'de ve Fenerbahçe'de geçiren De Souza, Süper Lig'deki 10 golünü de sarı-lacivertli formayla kaydetti.

Beşiktaş formasıyla eski takımına karşı görev yapacak Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini de derbi maçta yaşamaya çalışacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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