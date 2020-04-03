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Josef de Souza: Türkiye'ye dönmek istiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.04.2020 23:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin formasını giyen Josef de Souza, açıklamalarda bulundu. Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Josef de Souza: Türkiye'ye dönmek istiyorum

Fenerbahçe'nin formasını giyen Josef de Souza, açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan, Brezilyalı hayalleri arasında Türkiye'ye dönmenin olduğunu söyledi.

Josef de Souza, Türkiye'de unutamadığı maç için; "Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı." dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜP, KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Josef de Souza, gelecek planları için; "Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum." dedi.

Süper Lig'deki sezonu değerlendiren Brezilyalı orta saha; "Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur. Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi." dedi.

31 yaşındaki orta saha sözlerine; "Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe'ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe'yi görmek." diyerek devam etti.

Brezilyalı Souza, gelecek tekliflere açık olduğunu; "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum." sözleriyle ifade etti.

Josef de Souza, 2015-2018 seneleri arasında Sarı-Lacivertli formayı giymişti. Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 96 maça çıktı ve takımına 10 gol - 5 asistlik katkı sağladı.


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