Josef Sural'ın eşi Denisa Sural'dan duygusal mesaj

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın eşi Denisa, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı.

Denisa, eşi Josef Sural'ı kaybetmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazacağımı bilmiyorum, bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözü 'Beni beklemeyin, seni seviyorum' oldu. Seni hep böyle hatırlayacağım. Hiçbir zaman kötü davranmadın, hep adil olmaya çalıştın. İki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü seni nasıl sevdiklerini biliyorum, benim gibi. 3 aylık bebeğimizi kimse senin sevdiğin gibi sevemeyecek..."





