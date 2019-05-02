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Josef Sural'ın eşi Denisa Sural'dan duygusal mesaj

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 02.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Kayserispor deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın eşi Denisa'dan duygusal bir paylaşım geldi. Denisa'nın sözleri herkesi duygulandırdı...

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın eşi Denisa, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı.

Denisa, eşi Josef Sural'ı kaybetmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazacağımı bilmiyorum, bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözü 'Beni beklemeyin, seni seviyorum' oldu. Seni hep böyle hatırlayacağım. Hiçbir zaman kötü davranmadın, hep adil olmaya çalıştın. İki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü seni nasıl sevdiklerini biliyorum, benim gibi. 3 aylık bebeğimizi kimse senin sevdiğin gibi sevemeyecek..."

Josef Denisa Sural

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Anahtar Kelimeler:
Josef Sural Denisa Sural Alanyaspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sözün bittiği yer...
Çok üzücü gerçekten de. Allah sevenlerine sabır versin.
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