Journey sonunda iOS platformuna geldi

Annapurna Interactive tarafından iOS’e uyarlanan oyunun ilerleyen aylarda Android platformuna da gelmesi bekleniyor. Eğer iOS’te sanatsal bir yapım oynamak istiyorsanız; oyunu buradan satın alabilirsiniz. Son olarak oyunun kontrollerinin dokunmatik ekranlarda oldukça rahat olduğunu belirtelim..

Oyunun açıklaması;

Sırlarını keşfetmek için harabelerin üzerinde süzülüp çölleri aşarken Journey’in kadim ve gizemli dünyasını keşfet. İster kendi başına oyna, ister dost bir gezginle oyna ve bu engine dünyayı onunla birlikte keşfet. Çarpıcı görsellerin ve Grammy adayı gösterilmiş bir müziğe sahip olan Journey, eşi benzeri olmayan nefes kesici bir deneyim sunuyor.

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