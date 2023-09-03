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Juan Mata'dan sürpriz imza! Japonya'ya transfer oldu

03.09.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Galatasaray’da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, Japon ekibi Vissel Kobe’ye transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da oynayan İspanyol futbolcu Juan Mata’nın yeni adresi belli oldu.

Serbest oyuncu statüsünde olan 35 yaşındaki futbolcu, Japonya takımlarından Vissel Kobe’ye transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme imzalandığı ifade edildi.

18 MAÇTA 3 GOL

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Juan Mata kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray’da oynadı. Mata sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon 18 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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