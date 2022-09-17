Juancho Hernangomez: “EuroBasket’in başlarında kimse İspanya’yı ciddiye almıyordu”

FIBA EuroBasket 2022’nin yarı final karşılaşmasında İspanya Milli Takımı, turnuvanın ev sahibi Almanya’yı çekişmeli geçen bir maçın sonunda 91-96 mağlup ederek finalde Fransa’nın rakibi oldu.

Takımın NBA patentli yıldızlarından Juancho Hernangomez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın başında kimsenin kendilerini ciddiye almadığını söyleyen Hernangomez, buna rağmen hayal kurmaya devam ettiklerini belirtti:

“Geçmiş yıllarda bizlere burada öğretilen değerler hala İspanya Milli Takımı’ndaki mevcudiyetini koruyor. İnsanlar bize inanmasa da biz mücadele etmeye devam ettik. Soyunma odasındaki herkes bu takımın neler başarabileceğinin farkındaydı. EuroBasket’in başlarında kimse bizi ciddiye almadı. Biz ise hayal etmeye devam edip insanlara bazı sürprizler yaptık.”

Koç Sergio Scariolo ve ekibine de övgüler yağdıran Hernangomez, her daim alternatif bir planlarının olduğunu söyledi:

“Biz oyunculara kıyasla koç Sergio Scariolo ve ekibi çok daha fazla çalıştı. Her maça en iyi şekilde hazırlanabilmek için gece geç saatlere kadar uyumadılar ve farklı oyun planları ortaya çıkardılar. Her daim A, B veya Z planlarımız oldu.

Almanya maçındaki ilk planımız tutmamıştı. Dennis Schröder bize karşı 30 sayı attı, biz de bu duruma adapte olmaya çalıştık. Sahada gördüklerinizin arka planında yapılan çok fazla iş var, biz de koçlarımızın hazırladığı oyun planlarına sadık kalmaya çalışıyoruz. Elbette bu planları sahada uygulamaya çalışanlar biz oyuncularız ama bizim için uğraşan insanlar var. Onlar basketbol mühendisleri. Onlara çok güveniyoruz ve bu yüzden de finaldeyiz.”

İspanya Milli Takımı, 18 Eylül Pazar günü saat 21.30’da altın madalya için Fransa’yla kozlarını paylaşacak.

(Eurohoops)

