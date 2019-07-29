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Juanfran Francisco Moreno Fuertes, Alanyaspor'da

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.07.2019 16:02 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, İspanya 2. Lig takımlarından Deportivo'da forma giyen sağ bek Juanfran Francisco Moreno Fuertes'i 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

Juanfran Francisco Moreno Fuertes, Alanyaspor'da

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde geçen sezonu Leganes'te kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan imzayı attı.

İmza töreninde basına açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu sene lig başlamadan önce transferleri bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Transferleri hemen hemen tamamladıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bundan sonra transfer olur mu, olmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü transferimiz Juanfran, sağ bek bölgesinde oynayan önemli ve değerli bir futbolcu. Kendisine birçok teklif vardı ama özellikle Alanyaspor’u tercih etti. Kendisine bu anlamda hoş geldin diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Alanyaspor’umuza çok faydalı bir futbolcu olacağı için transfer gerçekleştirdik. Kendisi de buna çok inandı. Biz de ona inandık ve güvendik. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ÖZELLİKLE ALANYA'YI SEÇTİM"
Juanfran ise Alanyaspor’a gelmeyi çok istediğini belirterek, "La Liga'da uzun yıllardır oynuyorum. Çok fazla teklif olmasına rağmen özellikle Alanya'yı seçtim. Alanya'nın projesine çok inanıyorum, çok iyi çalışıyorlar. Çok iyi bir ekip yapmışlar. Özgüvenim yüksek geldim ve Alanya'yı daha iyi bir kulüp yapmak için geldim. Emre Çolak çok yakın arkadaşım, Deportivo'da beraber oynadık. Lig hakkında çok fazla bilgim var. Önceden de gelebilirdim, çok fazla arkadaşım var ama kısmet bugüneymiş. Belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

“UMARIM TARAFTARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAM"
Alanyaspor taraftarına da mesaj veren Juanfran, "Benim oynadığım futbolu çok beğeneceklerine eminim. Umarım onların beklentilerini karşılıksız bırakmam" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz sezon La Liga'da Leganes formasıyla 23 lig ve 3 Kral Kupası maçına çıkan Juanfran, bu maçlarda 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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Juanfran Francisco Moreno Fuertes deportivo alanyaspor

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