Julian Alvarez kimdir, aslen nereli? Futbolcu Julian Alvarez kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Julian Alvarez 1,70 boyunda ve forvet mevkisinde oynamaktadır. Forvet bölgesi dışında sağ ve sol kanadın ileri ucunda da oynayabilen genç futbolcu Arjantin ekibi Atletico Calchin'in altyapısında oynayarak futbol yaşamına başlamıştır.

JULIAN ALVAREZ KİMDİR?

Julian Alvarez 31 Ocak 2000 tarihinde Arjantin'in Calchin bölgesinde dünyaya gelmiştir. Bugün 22 yaşında olan genç oyuncu profeyonel futbol yaşamına 2018'de 18 yaşındayken başlamıştır. Arjantin'in genç milli takımlarında da oynayan Julian Alvarez, A Milli takımda da 4 maça çıkarak takım için önemli bir rotasyon oyuncusu olmaya başlamıştır.

Julian Alvarez doğduğu bölgenin takımı Atletico Calchin'de futbol hayatına başlamış ve kısa bir süre sonra River Plate'in ilgisini çekmiştir. 2016 yılında River Plate genç takımlarında top koşturan yetenekli futbolcu 2018 yılıyla birlikte River Plate'in futbolcusu olarak kariyerine başlamıştır.

31 Ocak 2021 tarihine kadar River Plate'in oyuncusu olmuş ve sonrasında 17 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştur. Transfer gerçekleştikten hemen sonra River Plate'te kiralık olarak oynamaya devam etmiştir. Julian Alvarez Temmuz 2022'de Manchester City takımına katılacaktır.

