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Julian Nagelsmann: Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir

07.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann: Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Barcelona ile kendi sahasında karşılaşacak Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"AMACIMIZ BARCELONA'YI ELEMEK DEĞİL"

Nagelsmann, "Xavi ve ekibi çok fazla antrenman yaptı ve Barcelona'da yeni şeyler var. Şu an eskisinden daha iyi savunma yapıyorlar, karşı presleri de daha iyi durumda. Barcelona, hala dünya çapında oyunculara sahip bir kulüp. Grupta baskı altındalar ve kazanmak zorundalar, kazanmak için her şeylerini vereceklerdir. Bizim amacımız onları Şampiyonlar Ligi'nde elemek değil, 3 puan almak. Barcelona'yı hala şampiyonluk adayı olarak görüyorum, bu yüzden en iyi şekilde oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Takımındaki son durumu değerlendiren Alman teknik adam, "Leon Goretzka, çarşamba günü olmayacak. Serge Gnabry de Borussia Dortmund maçında bir problem yaşadı, o da olmayacak. Choupo - Moting'in sorunları devam ediyor, henüz yeteri kadar antrenman yapamadı. Joshua Kimmich ise karantinadan çıkacak ama oynatmanın bir anlamı yok, Kimmich'i cumartesi günü deneyeceğiz. Lucas Hernandez ise iyiye gidiyor fakat yarın oynar mı, emin değilim. Cumartesi günü Mainz karşılaşmasında Hernandez oynayacaktır. Sabitzer'in durumu biraz daha uzun sürecek, bireysel antrenmanlar yapıyor. Biraz zaman alacak" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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