Julian Nagelsmann: "Başakşehir’e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerek"

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile oyunculardan Emil Forsberg, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Julian Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi’nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir’e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. PSG maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

Takımda atmosferin çok iyi olduğunu ifade eden Emil Forsberg ise, "Maça tam olarak odaklandık. Kazanmak istiyoruz. Şu anda işler benim için oldukça iyi gidiyor. Hazırlık sırasında hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve büyük sakatlıklardan kurtuldum. Başarılı olmak istiyorsanız, çok çalışmalısınız" diye konuştu.

