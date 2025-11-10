SPOR

Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi ateşin içine attı! "Kendini kanıtlamak için çok fazla şansı yok"

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, yeniden milli takıma davet ettiği Leroy Sane için çarpıcı ifadeler kullandı.

Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"HALA ONDAN BEKLEDİĞİM RAKAMLARA ULAŞAMADI"

"Hala ondan beklediğim rakamlara ulaşamadı. Mesele profil meselesi, onun gibi 6-7 oyuncu daha olsaydı milli takıma çağrılması daha zor olurdu."

"KENDİNİ KANITLAMAK İÇİN ÇOK FAZLA ŞANSI YOK"

"Leroy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ondan ne istediğimi biliyor. Burada kendini kanıtlamak için çok fazla şansı yok. Bunu ona açıkça söyledim. Leroy, her şeyi yapabilen bir oyuncu. Sadece elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Onun profilinde bir oyuncuda olması gereken her şeye sahip, bu yüzden bir şans daha alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de performansını artırdı ama yine de daha iyisini yapması gerekiyor."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

