Juliana Hough biseksüel olduğunu açıkladı

31 yaşındaki ünlü dansçı Juliana Hough verdiği söyleşide samimi açıklamalar yaptı. Hough açıklamasında "bir erkekle evli olmam sadece erkeklerden hoşlandığım anlamına gelmez" dedi.

Juliana Women's Health adlı dergiye verdiği röportajda şunları söyledi:

"Kocamla evliliğimizin 2. senesinde ona sadace erkeklerden hoşlanmadığımı kadınları da beğendiğimi söyledim. Kocam çok şaşırdı. Sonra kocamın yanına yaklaşıp kadınları da beğeniyorum ama ben seni seçtim deyince rahatladı. Biseksüel olduğumu kocama açıklamak daha yakın ve içten bir ilişkimiz olmasını sağladı." (Medyafaresi)

