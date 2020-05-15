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Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 20:39 | Son Güncelleme

Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. 2017 yılında çekilen Jumanji Vahşi Orman filmi izleyenleri sıra dışı bir maceranın içine sokuyor. Peki Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Jumanji Vahşi Orman filmi hakkında bilgiler.

Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman ne zaman çekildi?

1995 yapımı kült film Jumanji’nin devam halkası olan Jumanji’de heyecan yeni isimlerle devam ediyor. Vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulun gençler yaşam savaşları komik bir o kadar da aksiyon dolu şekilde veriyorlar. İşte Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları…

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU

Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört arkadaş kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatların macerasını yaşamak zorundadırlar.

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Jake Kasdan

Türü : Fantastik, Aksiyon

Oyuncular : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

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