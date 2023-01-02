Jumanji: Yeni Seviye filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dwayne Johnson'ın yer aldığı Jumanji: Yeni Seviye filmi bugün Tv'de!

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), yönetmenliğini Jake Kasdan'in yaptığı, bir Amerikan fantastik ve macera filmidir. Film, 2017 yılında vizyona giren Jumanji: Vahşi Orman’ın devamıdır. Biribirinden ünlü dünya yıldızlarının yer aldığı Jumanji: Yeni Seviye filminin oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar merak konusu oldu. İşte Jumanji: Yeni Seviye filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesiyle birlikte evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur. Ancak Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?
Oyun dünyası
Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone
Jack Black: Professor Sheldon
Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar
Karen Gillan: Ruby Roundhouse
Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough
Awkwafina: Bethany’s avatar.
Gerçek dünya
Danny DeVito: Eddie Gilpin
Danny Glover: Milo Walker
Ser'Darius Blain: Anthony "Fridge
Morgan Turner: Martha Kaply
Alex Wolff: Spencer Gilpin
Madison Iseman: Bethany Walker
Colin Hanks: Alex Vreeke