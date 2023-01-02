Jumanji: Yeni Seviye filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dwayne Johnson'ın yer aldığı Jumanji: Yeni Seviye filmi bugün Tv'de!

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), yönetmenliğini Jake Kasdan'in yaptığı, bir Amerikan fantastik ve macera filmidir. Film, 2017 yılında vizyona giren Jumanji: Vahşi Orman’ın devamıdır. Biribirinden ünlü dünya yıldızlarının yer aldığı Jumanji: Yeni Seviye filminin oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar merak konusu oldu. İşte Jumanji: Yeni Seviye filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesiyle birlikte evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur. Ancak Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Oyun dünyası

Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone

Jack Black: Professor Sheldon

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Bethany’s avatar.

Gerçek dünya

Danny DeVito: Eddie Gilpin

Danny Glover: Milo Walker

Ser'Darius Blain: Anthony "Fridge

Morgan Turner: Martha Kaply

Alex Wolff: Spencer Gilpin

Madison Iseman: Bethany Walker

Colin Hanks: Alex Vreeke



