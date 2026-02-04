SPOR

Junior Olaitan, Beşiktaş’ın ilk Beninli futbolcusu oldu

Beşiktaş’ın, Göztepe’den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu.

Junior Olaitan, Beşiktaş'ın ilk Beninli futbolcusu oldu

Beşiktaş, Göztepe’nin 23 yaşındaki futbolcusu Junior Olaitan’ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Olaitan da Kartal’ın 196. yabancı oyuncusu oldu.
Aynı zamanda Olaitan ile birlikte Beşiktaş’ta ilk kez bir Beninli futbolcu da forma giymiş olacak.

FRANSA’DA PROFESYONEL OLDU

Junior Olaitan, Beşiktaş’ın ilk Beninli futbolcusu oldu 1

Fransa’da Chamois Niortais B takımı ile profesyonel futbol hayatına adım atan Olaitan, ardından A takıma yükseldi. Daha sonra Troyes B takımına transfer olan Beninli oyuncu, ardında burada da ortaya koyduğu performansla A takıma çıktı. 2024-2025 sezonunda Grenoble Foot 38’e transfer olan Junior Olaitan, sezon başında ise Göztepe’nin yolunu tuttu.

İzmir temsilcisi ise 17’si Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 18 mücadeleye çıkan 23 yaşındaki futbolcu, ligde 2 gol kaydetti.

BENİN MİLLİ TAKIMI’NDA 38 MAÇA ÇIKTI

Junior Olaitan, Beşiktaş’ın ilk Beninli futbolcusu oldu 2

Junior Olaitan, Benin Milli Takımı’nın formasını 38 kez sırtına geçirdi. 2021 yılından bu yana milli takımı için ter döken Olaitan, 5 gol ve 6 asistle Benin’e katkı sağladı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ

Junior Olaitan, Beşiktaş’ın ilk Beninli futbolcusu oldu 3

Olaitan, kış transfer döneminde Beşiktaş’ın üçüncü transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa’dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Kara Kartal, bu transferin ardından da Inter’den kiralık olarak Kristjan Asllani’yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı ekip 6 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

