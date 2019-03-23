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Jüpiter ilk oluştuğunda Güneş'e 4 kat daha uzak mesafedeymiş

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TEKNOLOJİ  | 23.03.2019 01:32 | Son Güncelleme

Jüpiter'in ilk oluştuğunda Güneş'e şimdi bulunduğu konumdan 4 kat uzakta olduğu bildirildi.

Jüpiter ilk oluştuğunda Güneş'e 4 kat daha uzak mesafedeymiş

ScienceDaily'nin haberine göre, Lund Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, gezegenin yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki konumunu tespit etmek için gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullandı.

ŞİMDİKİ KONUMUNA 700 BİN YILLIK SÜREÇTE GELMİŞ

Sonuçlar, o dönemde Dünya'dan büyük olmayan Jüpiter'in, Güneş'e bugünkü konumundan 4 kat daha uzakta bulunduğunu ve şimdiki pozisyonuna 700 bin yıllık süreç içesinde geldiğini gösterdi.

Araştırma ekibinin lideri olan Lund Üniversitesi astronomi bölümü doktora öğrencisi Simona Pirani, "Jüpiter'in Güneş'e çok uzakta oluştuğunu, daha sonra şimdiki yörüngesine göç ettiğini ilk kez ispat ettik. Göçün kanıtını, Jüpiter'in çevresinde dönen Truva astreoitlerinde bulduk." ifadelerini kullandı.

Gök bilimciler, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün de benzer şekilde Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine doğru göç etmiş olabileceğini kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
jüpiter güneş

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