Jüri belli olmuştu! O Ses Türkiye yayınlanmadan ilk görüntüler sızdı! Sosyal medyada gündem oldu

Tv8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan ancak uzun zamandır ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. Yılbaşı Özel programıyla izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak olan O Ses Türkiye çekimleri başladı.

Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yeniden jüri koltuğuna oturacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının sürpriz ismi Ezgi Mola oldu. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı özel gece için provalar başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen ismi Doğukan Güngör'ün, Yalı Çapkını'nın oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın, İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'nin yer aldığı O Ses Türkiye çekimlerinden ilk görüntüler sızdı.

YORUM YAĞDI

Görüntülere; Aleyna Tilki ve Hadise'nin "Sıfır Tolerans" performansı damga vurdu.

Sosyal medyada yayılan görüntülere; 'çok iyi yine', 'bu sene de olay', 'yine çok eğlenceli olacak' gibi yorumlar yapıldı.