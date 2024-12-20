MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jüri belli olmuştu! O Ses Türkiye yayınlanmadan ilk görüntüler sızdı! Sosyal medyada gündem oldu

Jüri belli olmuştu! O Ses Türkiye yayınlanmadan ilk görüntüler sızdı! Sosyal medyada gündem oldu

20.12.2024 16:07
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sevilen ve yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için provalar başladı. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın jüri koltuğunda oturacağı O Ses Türkiye çekimlerinden ilk görüntüler sızdı. Programdaki anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tv8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan ancak uzun zamandır ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. Yılbaşı Özel programıyla izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak olan O Ses Türkiye çekimleri başladı.

Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yeniden jüri koltuğuna oturacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının sürpriz ismi Ezgi Mola oldu. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı özel gece için provalar başladı.

o ses 1

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen ismi Doğukan Güngör'ün, Yalı Çapkını'nın oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın, İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'nin yer aldığı O Ses Türkiye çekimlerinden ilk görüntüler sızdı.

doğukan

YORUM YAĞDI
Görüntülere; Aleyna Tilki ve Hadise'nin "Sıfır Tolerans" performansı damga vurdu.

hadise

Sosyal medyada yayılan görüntülere; 'çok iyi yine', 'bu sene de olay', 'yine çok eğlenceli olacak' gibi yorumlar yapıldı.

aleyna

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hadise O Ses Türkiye yılbaşı konukları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Kur'an kursunda ölümcül oyun! Havaya attılar, tutamadılar

Kur'an kursunda ölümcül oyun! Havaya attılar, tutamadılar

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

Bir yıl boyunca sadece patates yedi! "En büyük dersi çıkarttım"

Bir yıl boyunca sadece patates yedi! "En büyük dersi çıkarttım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.