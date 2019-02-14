Justin Bieber depresyonda! 'Onunla alakası yok'

Son dönemde genç model Hailey Baldwin’le ani bir kararla evlenmesiyle gündeme gelen Justin Bieber, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

ABD yayınlanan People dergisine konuşan Bieber’a yakın kaynaklar, 24 yaşındaki şarkıcının ruhsal sorunlar yaşadığını ve depresyon tedavisi görmeye başladığını öne sürdü.

Çift geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine pozlar vermişti.

Magazin basınında yer alan son fotoğraflarında yorgun ve bitkin görünen Bieber’la ilgili konuşan ismini vermeyen bir kaynak, “Justin bir çeşit tükenmişlik yaşıyor. Kendi iç meseleleriyle hesaplaşmaya çalışıyor. Bu durumun Hailey ile hiçbir alakası yok. Onunla evlenmiş olmaktan dolayı çok mutlu” ifadelerini kullandı.

Justin’in profesyonel bir ekip tarafından desteklendiğini belirten kaynak, “Çevresinde onunla çok iyi ilgilenen insanlar var. Yakında çok daha iyi hissedecek” dedi.

'GÜVENMEK OLDUKÇA ZOR!'

Bieber, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sıkıntılarla ilgili ipucu olabilecek şu ifadeler kullanmıştı: “Benim için insanlara güvenmek oldukça zor. Çevremdeki insanların beni kullanmaya çalıştığını hissediyorum. İhtiyacım olduğunda benim için orada olmuyorlar. Geçmişte bazı kötü kararlar verdim. Bu da benim karar verme yeteneğime dair güvenimi sarstı.”



