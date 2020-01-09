Justin Bieber hastalığını açıkladı!

Kanadalı yıldız Justin Bieber, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana Lyme hastalığı teşhisi kondu" ifadelerini kullandı. “Uyuşturucu kullanıyor” iddialarına yanıt veren 25 yaşındaki Bieber, “Birçok insan benim hakkımda ‘Çok kötü görünüyor’ ve ‘Uyuşturucu kullanıyor’ gibi yorumlar yapanlar benim hasta olduğumu fark etmedi. Çok ciddi bir hastalık ve benim cildimi, beyin fonksiyonumu, enerjimi ve genel olarak sağlığımı olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Bieber, “Sağlık durumum ile ve yaşadıklarımla ilgili detayları 27 Ocak’ta YouTube’daki video serisinde anlatacağım” derken, “Savaştığımı ve savaşın üstünden gelmeye başladığımı duymanızı isterim” sözlerini dile getirdi.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Başta kene olmak üzere sivrisinek ve bit gibi kan emen canlılar ile kan ve organ nakliyle, cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor. Dünya genelinde 25 milyon insanda hastalığa yol açmasıyla da biliniyor. Resmi rakamlara göre ABD’de her yıl 300.000 kişiye Lyme hastalığı teşhisi konuyor.

