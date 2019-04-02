Justin Bieber herkesi şakaladı! Hailey Baldwin hamile şakası!

Yeni albüm bekleyen hayranlarına depresyonla başa çıkmak için mücadele ettiğini bu sayede daha iyi bir eş ve baba olacabileceğini açıklayan Justin Bieber, dün eşi Hailey Baldwin'in doktor kontrolündeki fotoğraflarını ve bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

Herkes konuşulan hamilelik haberlerinden sonra bu fotoğraflarla şok oldu.

Ancak bütün bu Instagram paylaşımlarının ardından gelen fotoğraf Justin Bieber'ın 1 Nisan şakası yaptığını gösterdi.

Bieber'ın 1 Nisan paylaşımları "Bebek ve hamilelik şaka yapılacak konular değildir" tepkilerine neden oldu.



